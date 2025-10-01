A notícia que atravessa o Brasil!

São Paulo registra sexta morte com suspeita de intoxicação por metanol

Uma morte foi confirmada por bebida adulterada; outras cinco estão em apuração, com interdições, lacres e apreensões em várias cidades do estado.

Por Beatriz Silveira

01/10/2025 às 21:12

Notícias do Brasil –  O governo do estado de São Paulo informou, nesta quarta-feira (1º), que seis pessoas morreram no estado por suspeita de intoxicação por metanol. Uma das mortes foi comprovadamente causada pelo consumo de bebida alcoólica adulterada; as outras cinco seguem em apuração. Ao todo, foram 37 casos notificados de intoxicação, com dez confirmações laboratoriais de presença de metanol no sangue e 27 ainda em investigação.

Como parte das ações de fiscalização, as autoridades sanitárias interditaram cautelarmente seis estabelecimentos no estado: quatro na capital — localizados nos bairros Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca —, um em São Bernardo do Campo e um em Barueri. Uma distribuidora de bebidas teve a inscrição estadual suspensa preventivamente, enquanto outras três estão com a situação sob análise para suspensão.

Leia também: Menino de 14 anos é dopado e estuprado por homem que conheceu em jogo de Free Fire no Amazonas

As operações resultaram também na apreensão de 802 garrafas de bebidas alcoólicas e no lacre de 128 mil garrafas de vodca em Barueri. Em Americana, duas pessoas foram detidas e 17,7 objetos utilizados na falsificação de bebidas foram apreendidos.

As medidas, segundo o governo, buscam conter a circulação de bebidas adulteradas e reduzir o risco à saúde pública, enquanto as equipes mantêm o monitoramento e o andamento das investigações sobre as ocorrências registradas no estado.

