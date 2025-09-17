Sargento da PM é preso suspeito de matar companheira com tiro na nuca

Notícias do Brasil – Um sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi preso nesta terça-feira (17/9), acusado de matar a companheira, Shayene Araújo, de 27 anos, dentro da casa onde viviam em Maricá, na região metropolitana. A vítima foi atingida por um tiro na nuca.

PUBLICIDADE

O policial, Renato César Guimarães Pina, foi levado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e preso por feminicídio.

Antes disso, chegou a alegar que Shayene teria disparado a arma acidentalmente após pegá-la a seu pedido. No entanto, entrou em contradição durante o depoimento e, diante das inconsistências, optou por permanecer em silêncio.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Aprovada na Câmara, PEC da Blindagem dificulta investigações e protege parlamentares de punições

De acordo com testemunhas, o casal mantinha uma relação conturbada, com episódios de violência doméstica não registrados oficialmente. Uma vizinha afirmou ter ouvido gritos antes do disparo.

Shayene, que deixa dois filhos, estava em relacionamento com o sargento havia cerca de três anos.