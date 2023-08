Sargento da PM fica gravemente ferido após briga com vizinho

Um sargento da Polícia Militar, 48, de identidade não revelada, ficou gravemente ferido, nesse sábado (5), após brigar com um vizinho, ainda não identificado, na rua QR 414, Samambaia, no Distrito Federal. A confusão teria começado por causa de um cachorro que andava sem focinheira na via.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO), as esposas dos envolvidos se estranharam por conta do animal. Durante a discussão, a mulher do militar ligou para ele pedindo que uma viatura fosse enviada ao endereço. No entanto, o policial decidiu resolver ele mesmo a situação com um porrete.

No meio do caminho, o suspeito encontrou com o marido da dona do cachorro, um motoboy, não identificado, e os dois começaram a se agredir. Em determinado momento, o sargento atingiu o desafeto com o porrete, que partiu em dois.

Na ocasião, o motoboy pegou um dos pedaços de madeira e passou a atacar o militar. Ao perceber a gravidade dos ferimentos dele, o homem deixou o local e seguiu para casa. O policial foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com ferimentos no braço e na cabeça.

Em depoimento, o motoboy disse que “não sabia o que estava acontecendo” e que “apenas se defendeu dos ataques” do militar. O motoboy foi detido e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), que segue investigando o caso.

