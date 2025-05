Sassá do PCC é sequestrado e brutalmente assassinado pelo CV

Notícias do Brasil – A violência entre grupos criminosos voltou a explodir na Zona Oeste do Rio de Janeiro com o sequestro e assassinato de um miliciano conhecido como Sassá do Antares, atribuído a integrantes do Comando Vermelho (CV), especificamente à célula chamada Tropa do RD. O caso ocorreu na comunidade de Antares, em Santa Cruz, e tem potencial para acirrar ainda mais a já instável disputa entre facções criminosas e milicianos na região.

Testemunhas afirmam que os envolvidos estavam fortemente armados e usavam roupas semelhantes às da polícia, o que dificulta a identificação e a ação das autoridades. A situação também revelou um possível conflito interno dentro da própria milícia, que teria ligações com Naval, um dos chefes mais influentes da organização.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra traficantes ao lado do corpo de Sassá, já sem vida, dentro do porta-malas de um veículo. Nas imagens, os criminosos fazem piadas e deboches enquanto filmam o cadáver, em uma demonstração de poder e escárnio.

Enquanto isso, um episódio paralelo causou confusão nas redes, envolvendo o vereador de Manaus Sassá da Construção Civil (PT), que não tem relação com o miliciano morto. Em vídeo, o parlamentar ataca o vereador eleito Sargento Salazar (PL), chamando-o de “pilantra” e dizendo que ele se aproveita de prisões de pequenos criminosos para ganhar popularidade. Salazar respondeu com ironia, elevando o tom e provocando o colega a resolver a disputa “na porrada”.