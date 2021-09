Se você trabalha produzindo vídeos para o YouTube confira as dicas para melhorar a qualidade dos seus conteúdos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A matéria que publicamos sobre a live “Encontro dos Bumbás Samel: Festa dos Visitantes”; fez com que muitas pessoas enxergassem no YouTube uma possibilidade para converter a criação de conteúdo em lucros.

Os vídeos, que antes contavam apenas com a monetização proveniente das publicidades veiculadas pela própria plataforma, passaram a lucrar mais com o sistema de doação e de conteúdo com financiamento coletivo implementado pelo YouTube.

Basicamente, o produtor de conteúdo que utiliza o YouTube como plataforma para veicular os seus vídeos não necessita mais contar com um grande número de visualizações para obter lucros relevantes, basta construir uma comunidade realmente engajada e interessada em contribuir com as suas produções.

No YouTube, além das doações em lives, o produtor de conteúdo pode lucrar com os apoiadores, um segmento da plataforma que atua como um financiamento coletivo contínuo. O recurso funciona como um sistema de assinatura, onde você pode oferecer algumas regalias aos apoiadores que contribuírem mensalmente com o seu trabalho.

Ainda assim, para obter lucro e criar uma comunidade engajada com o seu conteúdo, é necessário oferecer vídeo de qualidade e gerar alguma comoção junto aos espectadores. Para facilitar este processo, elencamos algumas dicas sobre como agregar mais qualidade aos seus vídeos para o YouTube, confira abaixo:

Agregue mais valor durante a edição

Na hora de escolher um editor, opte por um que ofereça recursos que vão além dos simples contatos, como, por exemplo, um editor de vídeo específico para o youtube. Efeitos, transições, trilhas sonoras, correções de cores, dentre outros recursos devem ser utilizados para criar um vídeo mais profissional.

Outra questão relacionada a edição de vídeo é a identidade visual do seu conteúdo. Para isso, considere criar uma abertura e encerramento para as suas peças e reiterar a identidade visual do seu canal.

Tenha cuidado com as questões técnicas

As questões técnicas também são extremamente importantes para manter a qualidade dos seus vídeos, por isso, crie as situações mais adequadas para as suas gravações. Os pontos técnicos que necessitam de mais atenção é a iluminação, para garantir que você esteja visível no vídeo e que a qualidade da imagem fique a melhor possível, e também a captação do áudio, para que os espectadores possam ouvir com clareza e livre de ruídos.

Crie conteúdo original ou livre de direitos autorais

Por fim, o YouTube é extremamente restritivo com o uso de som e imagens de terceiros, como efeitos sonoros, músicas, fotos ou até mesmo trechos de vídeo. Por isso, opte por criar um conteúdo 100% original.

Caso necessite utilizar imagens ou sons para ilustrar o seu vídeo, recorra a conteúdos que sejam livres de direitos e possam ser monetizados, assim você não arrisca perder tempo trabalhando em um vídeo que será removido da plataforma por violação das regras.

Agora basta iniciar a agregar mais qualidade aos seus vídeos e estabelecer uma relação mais próxima com a sua comunidade para começar a extrair lucro da criação de conteúdo em vídeo para o YouTube.