Secretaria de Cultura quer que grupo responsável por apresentação do ‘cavalo tarado’ devolva R$ 50 mil ao cofres públicos

Medidas cabíveis estão sendo tomadas para reaver os R$ 50 mil pagos à companhia Suave, responsável pela apresentação denominada ‘cavalo tarado’ com suposta conotação sexual exibida para crianças de uma escola municipal no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada em nota pela Secretaria municipal de Cultura nesta quarta-feira (30).

No vídeo, que viralizou nas redes sociais de forma polêmica, uma dançarina usando uma máscara de cavalo inicia a performance “cavalgando” em cima de um homem e continua dançando ao som do funk do MC Cavalo. A letra da música menciona um cavalo no cio. A apresentação aconteceu no último dia 22 de agosto.

🚨AGORA: Apresentação de "Cavalo Tarado" para crianças dentro de uma escola municipal na Cidade de Deus leva prefeitura do Rio a abrir sindicância. pic.twitter.com/WXY5ljXyTr — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) August 29, 2023

A pasta informou no comunicado que a Prefeitura do Rio imediatamente proibiu o grupo de realizar qualquer apresentação nas unidades da rede municipal. A secretaria também afirmou que “reprova categoricamente o conteúdo da performance do grupo, que foi inscrita como classificação livre em edital público em 2022”. Segundo a secretaria, “a seleção do projeto foi feita por uma comissão independente”.

A secretaria repudiou a performance e afirmou que os representantes do grupo artístico teriam agido de “má-fé” ao encaminharem para escola uma proposta de espetáculo com classificação livre, ou seja, para todas as idades. No entanto, “exibiram conteúdo completamente inadequado para as crianças”. A apresentação é alvo de uma sindicância.

O prefeito do Rio também se manifestou contra a apresentação. “Queria entender o que se passa na cabeça de alguém que acredita que isso aqui é algo que possa ser apresentado para crianças”, disse.

➡️ O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, reagiu ao vídeo exibindo a apresentação do grupo Cia Suave, realizada com alunos do CIEP Luiz Carlos Prestes. Pelas redes sociais, Paes se mostrou revoltado com a performance do "Cavalo Tarado". CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE "Queria entender o que se passa na… pic.twitter.com/EnAu2Cz1ur — Metrópoles (@Metropoles) August 29, 2023

