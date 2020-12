Secretário de Cultura Mário Frias sofre infarto, diz Secom

Redação AM POST

O secretário de Cultura do governo federal, Mário Frias, foi levado ao hospital Santa Lúcia Norte, na Asa Norte de Brasília com “princípio de infarto” nesta sexta-feira (11), conforme informações da Secretaria de Comunicação da Presidência

De acordo com nota da Secom, Frias foi submetido a um cateterismo, no entanto, não detalhou o estado de saúde do secretário.

Mario Frias foi nomeado secretário de Cultura em 19 de junho. O ator sucedeu no cargo a também atriz Regina Duarte, que permaneceu à frente da secretaria por menos de dois meses.