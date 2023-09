Segue em estado grave menina de 3 anos baleada dentro do carro da família em abordagem da PRF

A menina Laura dos Santos Silva, de 3 anos, continua em condição grave no hospital Público Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela foi levada para a unidade, onde passou por cirurgia, após ter sido atingida por um disparo de arma de fogo na noite de quinta-feira (7), enquanto viajava de carro com a família.

De acordo com um comunicado divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, no final da manhã deste sábado (9), Laura está entubada na Unidade de Tratamento Intensivo. Ela sofreu uma perfuração na área lateral esquerda do pescoço, uma lesão no couro cabeludo e a região de trás da cabeça ficou sensível ao toque.

O pai da criança, Marcos da Silva, relatou que estava dirigindo pelo Arco Metropolitano – uma via expressa que conecta as cidades da região metropolitana do Rio – quando seu veículo foi atingido por tiros disparados de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No carro da família estavam a mãe da menina, uma irmã de Laura e uma tia.

O pai informou que não recebeu nenhuma ordem para parar, e o carro foi atingido quando ele estava prestes a estacionar, percebendo que a viatura estava muito próxima. A menina foi levada para o hospital pela PRF. Ela chegou com ferimentos no crânio, pescoço e ombro.

“Uma viatura da PRF viu a gente passando e veio atrás. Nessa que eles vieram atrás, até então, não deram sinal para parar, mas estavam muito perto do meu carro. Eu dei a seta e parei, só que nessa que eu parei, eles efetuaram vários disparos, e um pegou na minha filha”, contou.

A PRF informou na sexta-feira (8) que três policiais envolvidos no caso foram afastados temporariamente de suas funções operacionais, “inclusive para receber cuidados e avaliação psicológica”. A instituição expressou solidariedade à família da vítima.

O caso foi inicialmente registrado na 48ª Delegacia da Polícia Civil (DP) e depois encaminhado para a Polícia Federal. A arma do policial responsável pelo disparo foi apreendida.

Segundo informações da TV Globo, em depoimento na 48ª DP, o policial rodoviário Fabiano Menacho Ferreira admitiu ter disparado contra o carro após ouvir um barulho semelhante a tiro. Ele afirmou que a viatura começou a perseguir o veículo da família depois de constatarem que era roubado. Marcos da Silva afirmou que comprou o carro de um amigo e não sabia que era fruto de roubo.

Através da rede social X (antigo Twitter), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Pedro Dantas, solicitou esclarecimentos e providências à PRF. Dantas afirmou que irá agilizar a revisão das diretrizes policiais e dos manuais de procedimento na PRF.

