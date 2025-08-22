A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Segunda condenação de Carla Zambelli deve ser confirmada pelo STF nesta sexta

Deputada licenciada está detida na Itália e enfrenta processo de extradição.

Por Fernanda Pereira

22/08/2025 às 10:58 - Atualizado em 22/08/2025 às 12:07

Ver resumo

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Notícias do Brasil – O Supremo Tribunal Federal (STF) pode confirmar nesta sexta-feira (22) a segunda condenação da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

PUBLICIDADE

Sete ministros já votaram pela condenação, que prevê pena de 5 anos e 3 meses de prisão, restando apenas os votos de Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Mesmo com a definição pendente, a tendência é que a decisão final mantenha a condenação. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram, sugerindo redução da pena ou absolvição parcial.

Leia mais: Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli enquanto aguarda extradição ao Brasil

PUBLICIDADE

Zambelli é acusada de perseguir um homem armado em via pública, em São Paulo, em outubro de 2022, durante o período eleitoral, direcionando a ação a um apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A pena se somaria à condenação anterior, de dez anos de prisão e perda do mandato, ligada à invasão dos sistemas do CNJ em 2023, junto com o hacker Walter Delgatti.

A parlamentar encontra-se presa desde 29 de julho na Penitenciária Feminina de Rebibbia, em Roma, após seu nome ser incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. O governo brasileiro iniciou o processo de extradição para que Zambelli cumpra as penas determinadas pelo STF.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Advogado Jeffrey Chiquini afirma que PF investigou ministro Mendonça

O defensor descreveu a investigação do ministro nesta sexta-feira, 22.

há 6 minutos

Amazonas

Google remove vídeos sobre venda de mercúrio após recomendação do MPF

O inquérito civil segue em andamento para acompanhar a adoção de novas medidas de controle pelo YouTube.

há 29 minutos

Manaus

Panela de pressão explode e causa incêndio destruidor em residência de Manaus; Veja

Incidente no Bairro da Paz destrói parcialmente casa, mas não há feridos.

há 59 minutos

Polícia

Don Juan da zona leste é procurado pela polícia por enganar e extorquir idosas em Manaus

Segundo a política, o homem teria usado sua boa aparência e lábia para persuadir as vítimas.

há 1 hora

Mundo

Terremoto de magnitude 7,5 atinge região entre América do Sul e Antártica

Tremor ocorre a 10 km de profundidade; autoridades descartam risco de tsunami.

há 2 horas