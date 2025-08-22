Segunda condenação de Carla Zambelli deve ser confirmada pelo STF nesta sexta

Notícias do Brasil – O Supremo Tribunal Federal (STF) pode confirmar nesta sexta-feira (22) a segunda condenação da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

PUBLICIDADE

Sete ministros já votaram pela condenação, que prevê pena de 5 anos e 3 meses de prisão, restando apenas os votos de Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Mesmo com a definição pendente, a tendência é que a decisão final mantenha a condenação. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram, sugerindo redução da pena ou absolvição parcial.

Leia mais: Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli enquanto aguarda extradição ao Brasil

PUBLICIDADE

Zambelli é acusada de perseguir um homem armado em via pública, em São Paulo, em outubro de 2022, durante o período eleitoral, direcionando a ação a um apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A pena se somaria à condenação anterior, de dez anos de prisão e perda do mandato, ligada à invasão dos sistemas do CNJ em 2023, junto com o hacker Walter Delgatti.

A parlamentar encontra-se presa desde 29 de julho na Penitenciária Feminina de Rebibbia, em Roma, após seu nome ser incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. O governo brasileiro iniciou o processo de extradição para que Zambelli cumpra as penas determinadas pelo STF.