Segunda morte por metanol é confirmada em SP; casos se multiplicam e polícia amplia investigações

Notícias do Brasil – O Governo de São Paulo confirmou neste sábado (4) a segunda morte causada por intoxicação por metanol no estado. A vítima é um homem de 46 anos, morador da capital paulista. Ele estava internado após consumir uma bebida alcoólica suspeita de adulteração.

Com o novo caso, São Paulo já contabiliza dois óbitos confirmados pela substância — ambos registrados na capital. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tinha até a manhã de sábado apenas uma morte confirmada, também no estado.

A Secretaria de Saúde paulista informou ainda que há 162 casos notificados de possível intoxicação por metanol em todo o estado, sendo 14 confirmados, dos quais dois resultaram em morte. Outros 148 casos seguem em investigação, incluindo sete óbitos suspeitos — quatro na cidade de São Paulo, dois em São Bernardo do Campo e um em Cajuru.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a compra emergencial de antídotos para tratamento de pessoas que ingeriram bebidas contaminadas.

Casos em bares e festas levantam alerta

Os casos de intoxicação chamaram atenção para o risco do consumo de bebidas falsificadas ou adulteradas em bares e adegas.

Em São Paulo, a designer de interiores Radharani Domingos, de 43 anos, perdeu a visão após tomar três caipirinhas feitas com vodca no bar Ministrão, nos Jardins, região nobre da capital. O local foi interditado, e cerca de 100 garrafas de destilados suspeitos foram apreendidas pela polícia.

“Era uma região nobre, não era nenhum boteco de esquina. Causou um estrago bem grande. Não estou enxergando nada”, relatou Radharani ao Fantástico.

Outro caso grave é o de Rafael Anjos Martins, de 28 anos, morador da Zona Sul. Ele está em coma desde o dia 1º de setembro, após consumir gin comprado em uma adega na Cidade Dutra. Segundo familiares, o jovem sofreu danos cerebrais e no nervo óptico.

Também na Grande São Paulo, Bruna Araújo de Souza, de 30 anos, está internada em estado grave após ingerir vodca em um show de pagode em São Bernardo do Campo. O namorado dela também apresentou sintomas de intoxicação.

Casos se espalham pelo país

Além de São Paulo, o Ministério da Saúde investiga ocorrências em 11 estados: Pernambuco (7 casos), Mato Grosso do Sul (4), Bahia (2), Goiás (2), Pará (2), e um caso em cada nos estados do Distrito Federal, Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí.

As autoridades pedem que a população verifique a procedência das bebidas e evite produtos sem rótulo ou de origem duvidosa.

O que é o metanol e por que é perigoso

O metanol é um tipo de álcool industrial usado em solventes e combustíveis. Quando ingerido, o fígado o transforma em substâncias altamente tóxicas, capazes de causar cegueira, coma e morte.

Os sintomas iniciais incluem visão turva, dores fortes no corpo, tontura e falta de ar. O tratamento requer antídotos específicos e deve ser feito imediatamente após a ingestão.