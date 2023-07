Seis passageiros são presos pela PF após tentarem viajar com drogas escondidas

Seis passageiros, de identidades não reveladas, foram presos pela Polícia Federal (PF), entre sexta-feira (21) e segunda-feira (24), após tentarem embarcar em voos internacionais com drogas escondidas, no Aeroporto Internacional de São Paulo.

De acordo com informações da PF, na sexta-feira, uma brasileira com quase 4kg de cocaína ocultos em capas de livros foi presa ao tentar embarcar em um voo com destino a Portugal. Outras duas pessoas foram presas no sábado (22).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A droga foi encontrada dentro de produtos de higiene masculina, que estavam sendo transportados por um homem nacional da Nigéria (mais de 23 Kg), introduzidas no corpo e engolidas por uma brasileira, que foi conduzida, em razão do risco de morte, a um hospital público. Os passageiros embarcariam, respectivamente, para o Catar e Portugal”, disse a PF.

Já no domingo (23), outra brasileira foi presa tentando embarcar para os Emirados Árabes Unidos, com dois quilos de cocaína costurados aos forros de uma mochila. No mesmo dia, um homem, nacional da Ucrânia, foi flagrado com cocaína dentro de uma garrafa de cachaça. O suspeito tinha bilhetes de viagem para a Espanha e Romênia.

A última prisão aconteceu na madrugada de hoje quando um brasileiro tentou embarcar para o Quênia com quase 19 kg de roupas femininas engomadas com cocaína.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os presos serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Redação AM POST