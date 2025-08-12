A notícia que atravessa o Brasil!

Sem acordo, Câmara adia votação sobre fim do foro privilegiado e PL promete obstrução

A medida era uma das principais demandas da bancada do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Por Jonas Souza

12/08/2025 às 20:47

Notícias do Brasil  – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu nesta terça-feira (12) adiar a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim do foro privilegiado. A medida era uma das principais demandas da bancada do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante as negociações que encerraram a ocupação da Mesa Diretora na semana passada.

Leia mais: Moraes autoriza Bolsonaro a realizar exames médicos, mas exige atestado de comparecimento

A decisão foi tomada após reunião do colégio de líderes. Em resposta, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), anunciou que a oposição retomará a estratégia de obstrução, mas sem ocupações físicas que impeçam o funcionamento da Casa. Desta vez, o movimento se concentrará em permitir a abertura das sessões, mas impedir a formação de quórum por meio de mecanismos previstos no regimento interno.

“Nós entendemos isso [o adiamento], mas não abriremos mão da nossa obstrução. Na quinta-feira (21), esperamos que a pauta seja colocada e, na semana que vem, possamos resolver isso”, afirmou Sóstenes, em referência à expectativa de votação da PEC que extingue o foro privilegiado.

