Brasil

Sem Bolsonaro, deputados de direita desistem de acompanhar julgamento no STF

Apenas parlamentares da esquerda compareceram à sessão da Primeira Turma nesta terça-feira (2).

Por Fernanda Pereira

02/09/2025 às 12:45

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Notícias do Brasil – Com a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de acompanhar o julgamento de casa, deputados de direita que haviam se inscrito para assistir à sessão in loco desistiram de comparecer à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (2/9).

Ao menos sete parlamentares, de diferentes espectros políticos, haviam solicitado ao STF presença no plenário para acompanhar o julgamento do chamado “núcleo crucial” do inquérito do golpe. No entanto, apenas deputados de esquerda marcaram presença: Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Lindbergh Farias (PT-RJ), Fernanda Melchionna (PSol-RS) e Pastor Henrique Vieira (PSol-RJ).

Os lugares de três parlamentares ausentes da direita foram cedidos pelo cerimonial do STF a jornalistas do grupo Globo.

A assessoria do STF informou que não divulga os nomes dos deputados de direita que se inscreveram, mantendo a informação restrita.

A ausência dos parlamentares da direita ocorre em um momento de grande expectativa política, enquanto Bolsonaro enfrenta julgamento pelos crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado e outros cinco delitos, com penas que podem ultrapassar 40 anos de prisão.

