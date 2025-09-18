A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Senado afasta Eduardo Bueno de Conselho Editorial por fala sobre Kirk

Alcolumbre também defende a inviolabilidade de gabinetes e critica instigações contra o Brasil.

Por Beatriz Silveira

18/09/2025 às 22:37

Notícias do Brasil –  O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou nesta quarta-feira (17) o afastamento do historiador e escritor Eduardo Bueno (Peninha) do Conselho Editorial da Casa. A decisão atendeu a pedidos de parlamentares após a divulgação de um vídeo em que Peninha “comemora” o assassinato do ativista norte-americano Charlie Kirk, ocorrido em 10 de setembro. Alcolumbre pediu desculpas e afirmou que deveria ter tomado a medida assim que soube do conteúdo. Ele relatou ter acionado o presidente do Conselho Editorial, senador Randolfe Rodrigues, para que fizesse a dispensa imediata.

A cobrança foi formalizada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), que reuniu quase 40 assinaturas pela saída de Peninha. Em Plenário, Marinho sustentou que a Casa não pode acolher quem pratica discurso de ódio ou comemora assassinatos, especialmente em um colegiado estratégico como o Conselho Editorial.

CPMI do INSS. Alcolumbre também respondeu a outro pedido de Marinho, sobre acesso aos registros de visitantes do Senado, tema ligado aos trabalhos da comissão e a quebras de sigilo. O presidente citou pareceres da Advocacia do Senado e destacou a necessidade de preservar a inviolabilidade do mandato parlamentar. Disse que decidirá dentro da lei e não abrirá mão da confidencialidade, alertando para o risco de exposição indevida de senadores.

Ausência. Alcolumbre rebateu críticas sobre sua ausência recente no Plenário, atribuída por alguns à “fuga” de manifestações. Ele afirmou que estava doente e que não se esquiva de suas atribuições, defendendo o direito de protesto e condenando ameaças a familiares de políticos.

Eduardo Bolsonaro. Ao final, criticou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por, segundo ele, instigar sanções contra o Brasil a partir dos Estados Unidos, e pediu equilíbrio e respeito institucional no debate público.

