Brasil

Senado demite historiador após declarações sobre morte de Charlie Kirk

Eduardo Bueno, conhecido como Peninha, foi desligado do Conselho Editorial após vídeo em que ironiza ativista conservador.

Por Fernanda Pereira

18/09/2025 às 07:00

Senado demite historiador após declarações sobre morte de Charlie Kirk

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O historiador e escritor Eduardo Bueno, o Peninha, foi demitido do Conselho Editorial do Senado nesta quarta-feira (17). A decisão partiu do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), após a repercussão de um vídeo no qual o intelectual comenta a morte do ativista conservador Charlie Kirk.

No registro, Peninha afirma que “é sempre triste um ativista morrer pelas suas ideias, exceto Charlie Kirk”. A fala foi considerada ofensiva e provocou forte reação de congressistas ligados à direita.

Segundo Alcolumbre, o afastamento foi determinado imediatamente após tomar conhecimento do episódio. Ele afirmou ter solicitado ao presidente do Conselho, Randolfe Rodrigues (PT-AP), que efetuasse a demissão. “Vídeo de retratação não vai resolver. Procure esse rapaz que você contratou e demita-o”, disse o senador.

Além da exoneração no Senado, Peninha também sofreu outras consequências. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) cancelou um evento que teria a participação do escritor, em razão da repercussão negativa.

“Eu quero pedir desculpa ao Brasil, porque, no dia e na hora em que esse vídeo chegou ao meu conhecimento, era para eu ter demitido esse rapaz”, completou Alcolumbre, reforçando que a medida foi tomada para preservar a imagem institucional do Senado.

Leia também: Apresentador americano tem programa suspenso após comentários sobre caso Charlie Kirk

