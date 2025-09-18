Senado demite historiador após declarações sobre morte de Charlie Kirk

Notícias do Brasil – O historiador e escritor Eduardo Bueno, o Peninha, foi demitido do Conselho Editorial do Senado nesta quarta-feira (17). A decisão partiu do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), após a repercussão de um vídeo no qual o intelectual comenta a morte do ativista conservador Charlie Kirk.

No registro, Peninha afirma que “é sempre triste um ativista morrer pelas suas ideias, exceto Charlie Kirk”. A fala foi considerada ofensiva e provocou forte reação de congressistas ligados à direita.

Segundo Alcolumbre, o afastamento foi determinado imediatamente após tomar conhecimento do episódio. Ele afirmou ter solicitado ao presidente do Conselho, Randolfe Rodrigues (PT-AP), que efetuasse a demissão. “Vídeo de retratação não vai resolver. Procure esse rapaz que você contratou e demita-o”, disse o senador.

Além da exoneração no Senado, Peninha também sofreu outras consequências. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) cancelou um evento que teria a participação do escritor, em razão da repercussão negativa.

“Eu quero pedir desculpa ao Brasil, porque, no dia e na hora em que esse vídeo chegou ao meu conhecimento, era para eu ter demitido esse rapaz”, completou Alcolumbre, reforçando que a medida foi tomada para preservar a imagem institucional do Senado.

