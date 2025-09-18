Senado envia comissão ao Amazonas para investigar abusos em ação da PF contra garimpo ilegal

Notícias do Brasil – A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou nesta quarta-feira (17) a realização de uma diligência nos municípios de Humaitá e Manicoré, no Amazonas, para investigar denúncias de violações de direito durante uma operação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal. O pedido partiu do senador Plínio Valério (PSDB-AM) e ainda não tem data marcada para ser executado.

O requerimento (REQ 107/2025 – CDH) aponta que a ação policial, realizada em 15 de setembro, provocou explosões e incêndio de balsas usadas por trabalhadores ribeirinhos. O texto classifica a medida como “desproporcional”, por atingir embarcações ligadas ao extrativismo mineral familiar, gerar riscos à população e causar poluição no rio Madeira devido ao derramamento de combustível.

A repercussão levou a Diocese de Humaitá, a Prefeitura e a Câmara de Manicoré a divulgarem notas de repúdio. A Defensoria Pública do Amazonas também acionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), pedindo a suspensão do uso de explosivos em operações do tipo.

A presidente da comissão, senadora Damares Alves (Republicanos–DF), disse que a visita ao local é necessária. “A gente sabe que o garimpo ilegal tem que ser enfrentado, mas faltou tato da Polícia Federal, delicadeza e cuidado com as crianças na cidade. Pessoas poderiam ter saído machucadas. O objetivo é ir para entender o que aconteceu”, afirmou.

Damares ressaltou ainda que parte dos garimpeiros da região atua de forma regular e criticou a escolha da data da operação, que ocorreu durante uma festa religiosa. “Ficou tão claro que as balsas poderiam ter sido conduzidas para outro lugar. Mas, durante uma celebração religiosa, a liberdade foi ferida. Nessa diligência, vamos observar todos os direitos violados para que isso não se repita”, disse.

O colegiado também vai solicitar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública informações sobre a cadeia de comando, os objetivos e os resultados da ação, além das medidas previstas para proteger a comunidade ribeirinha.