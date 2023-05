Sérgio Cabral reata namoro com produtora mesmo sem aprovação da família

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, 60 anos, reatou há poucos dias o namoro com a produtora Carul Passos, 43 anos. Entre idas e vindas, a relação já dura três meses mas sem a aprovação dos filhos do político e parte da família. A informação foi divulgada pelo Jornal Extra.

Cabral, é último dos figurões preso na Operação Lava-Jato, condenado a mais de 400 anos de prisão, conseguiu liberdade em dezembro do ano passado após votação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em sua nova jornada, usando tornozeleira eletrônica, o político decidiu se tornar uma espécie de influenciador carioca, dando voltas pelo Rio de Janeiro, mostrando obras de seu governo, e Carul foi chamada por um de seus filhos para que ajudasse o pai.

No entanto, conforme informações do jornal Extra, a conexão entre a Carul e Cabral foi além da relação profissional e evoluiu para namoro.

Porém, no último dia 21 de maio, foi noticiado o fim do relacionamento. “Eu namorei o Sérgio por 70 dias… a relação se ajustou mais para uma amizade do que para uma relação amorosa e, na semana passada, de comum acordo, terminamos”, disse a mulher a colunista Fábia Oliveira do site Metrópoles.

“Eu paguei um preço por me envolver com ‘o Sérgio Cabral’, tive minha privacidade invadida. Fui chamada de piranha, laranja, tentaram invadir meu Instagram, meu e-mail, sofri ameaças, chantagens… perdi amizades e oportunidades de trabalho porque deram uma nota em um jornal de grande circulação dizendo que eu era uma má pagadora, quando na verdade meu CPF está com um problema devido a uma abertura de conta que desconheço durante o período da pandemia”, completou.

A mulher foi casada até janeiro deste ano e além de uma produtora, tem uma empresa que organiza eventos e viagens voltada para os amantes de vinho. Fluente em seis idiomas, a carioca foi criada na Zona Sul e é amiga de famosos, como Susana Werner e Julio César.

Redação AM POST*