‘Serial killer’ de Brasília foge há 7 dias de centenas de policiais; entenda o caso

Policiais do Distrito Federal e de Goiás estão juntos procurando por um homem que está desafiando a capacidade técnica dos agentes de segurança desses dois estados. Há sete dias, Lázaro Barbosa Souza, de 33 anos, é buscado por ser o principal suspeito de matar quatro pessoas de uma mesma família, na última quarta-feira (9).

Na fuga, o suspeito, de acordo com as investigações, já fez ao menos um refém e trocou tiros com a polícia e com um morador de uma propriedade da zona rural do Distrito Federal. O homem ganhou o nome de “Serial killer de Brasília” nas redes sociais.

Tudo começou na quarta-feira, quando um empresário da região e dois filhos dele foram encontrados mortos dentro de uma chácara na cidade de Ceilândia, no DF. As vítimas foram identificadas como Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, Carlos Eduardo Marques Vidal, 15, e Gustavo Marques Vidal, 21. A esposa de Cláudio e mãe dos meninos, Cleonice Marques, 43 anos, foi sequestrada e o corpo dela foi encontrado dias depois, na tarde do último sábado.

Na madrugada desta quarta-feira (16), Lázaro invadiu nova casa. Veja o que ele fez.

De acordo com a PM, Lázaro está se escondendo por sítios e matagais do entorno de Brasília, o que dificulta a localização exata do suspeito. Na tarde do sábado, ele invadiu uma fazenda na cidade de Cocalzinho (GO), que pertence a um soldado da PM.

“O criminoso (…) quebrou tudo na propriedade, bebeu e fumou maconha. Obrigou o caseiro a fumar também”, disse a PM, de acordo com o UOL. Quando o dono da propriedade chegou, Lázaro fugiu levando o caseiro de refém. Em outra fazenda, ele baleou três homens que trabalhavam no local, de acordo com relato da policia.

Ainda de acordo com testemunhas, o homem, que aparentemente está transtornado, chegou a quase colocar fogo na casa em que uma mulher e uma criança estavam.

Com a chegada da polícia, Lázaro reagiu, disparou contra os policiais, e fugiu novamente pela mata. De acordo com os investigadores, o homem tem várias armas.

Segunda-feira

Na noite dessa segunda-feira (14), Lázaro foi visto novamente em Cocalzinho. Ele teria pedido comida em uma chácara, mas os moradores negaram. O caseiro da chácara disparou oito vezes contra o homem que, novamente, conseguiu fugir. Não se sabe se ele está ferido. As buscas continuam nesta terça-feira.

Fonte: Rádio Nacional