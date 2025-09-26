Servidor dos EUA derruba site empresarial da esposa de Alexandre de Moraes

Notícias do Brasil – O site barcidemoraes.com.br, pertencente ao escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, de Viviane Barci, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, foi retirado do ar nesta quinta-feira (25) pela empresa de segurança digital Cloudflare. A medida ocorreu após o governo dos Estados Unidos aplicar sanções previstas na chamada Lei Magnitsky.

A Cloudflare, que oferece serviços de hospedagem e proteção digital, bloqueou o acesso ao portal devido às sanções, que determinam que qualquer entidade em que pessoas sancionadas possuam 50% ou mais de participação seja automaticamente bloqueada, mesmo sem menção direta na lista oficial.

Viviane Barci de Moraes foi sancionada pelos EUA e possui participação majoritária no escritório, atingindo assim a empresa. Já o Instituto Lex, no qual Viviane detém 25% das cotas e os demais 75% pertencem aos filhos do ministro, foi listado nominalmente pelo Tesouro americano. Autoridades norte-americanas ainda analisam se os herdeiros de Moraes também podem sofrer sanções adicionais.

Até o momento, não houve posicionamento oficial da defesa do escritório ou de Alexandre de Moraes sobre o bloqueio do site.

