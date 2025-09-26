A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Servidor dos EUA derruba site empresarial da esposa de Alexandre de Moraes

Por Fernanda Pereira

26/09/2025 às 09:37

Ver resumo

Foto: divulgação

Notícias do Brasil – O site barcidemoraes.com.br, pertencente ao escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, de Viviane Barci, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, foi retirado do ar nesta quinta-feira (25) pela empresa de segurança digital Cloudflare. A medida ocorreu após o governo dos Estados Unidos aplicar sanções previstas na chamada Lei Magnitsky.

PUBLICIDADE

A Cloudflare, que oferece serviços de hospedagem e proteção digital, bloqueou o acesso ao portal devido às sanções, que determinam que qualquer entidade em que pessoas sancionadas possuam 50% ou mais de participação seja automaticamente bloqueada, mesmo sem menção direta na lista oficial.

Viviane Barci de Moraes foi sancionada pelos EUA e possui participação majoritária no escritório, atingindo assim a empresa. Já o Instituto Lex, no qual Viviane detém 25% das cotas e os demais 75% pertencem aos filhos do ministro, foi listado nominalmente pelo Tesouro americano. Autoridades norte-americanas ainda analisam se os herdeiros de Moraes também podem sofrer sanções adicionais.

PUBLICIDADE

Até o momento, não houve posicionamento oficial da defesa do escritório ou de Alexandre de Moraes sobre o bloqueio do site.

Leia mais: Moraes libera redes sociais da deputada Carla Zambelli

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

David Almeida defende Reforma da Previdência e alerta para risco de colapso futuro em Manaus

David Almeida lembrou que a adequação do sistema deveria ter ocorrido desde 2019.

há 52 minutos

Mundo

Show de horror: esquartejamento de 3 mulheres é transmitido ao vivo nas redes sociais

Crime transmitido em rede social expõe violência extrema e causa comoção.

há 55 minutos

Brasil

Infecções por Aedes aegypti elevam risco de complicações no parto

Foram analisados mais de 6,9 milhões de nascidos entre 2015 e 2020.

há 1 hora

Brasil

Toyota suspende produção no país após chuva destruir fábrica em SP

Trabalhadores vão votar se aceitam suspensão temporária de contrato.

há 1 hora

Brasil

Câmara define relator em processo que pode levar à cassação de Eduardo Bolsonaro

Deputado Delegado Marcelo Freitas foi escolhido para conduzir ação no Conselho de Ética contra o filho do ex-presidente.

há 1 hora