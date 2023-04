Servidor público do Acre é afastado após oferecer estágio em troca de sexo

Redação AM POST

Nessa sexta-feira, 21, José Fernandes Ferreira de Lima, mais conhecido como Dudé Lima, pediu afastamento do seu cargo de chefe da Secretaria Estadual de Turismo do Acre após a repercussão negativa do caso onde supostamente oferecia estágio em troca de sexo.

A decisão foi logo depois do secretário de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Marcelo Messias, confirmar que abriu um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do comissionado.

José é um dos chefes da Seicetur. Ele foi nomeado para o cargo em fevereiro deste ano e tem salário de cerca de R$ 11 mil. Dudé costuma estar envolvido na organização de grandes eventos do governo do Acre, como a Expoacre.

Após a decisão do governo, o comissionado disse que a decisão de se afastar é para que as investigações prossigam de maneira transparente.