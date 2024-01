Servidora morre após ser empurrada por adolescente em Abrigo Feminino

A Secretaria de Comunicação do Estado de Roraima confirmou a trágica morte da servidora A.M.M.A, de 54 anos, que atuava no Abrigo Feminino da Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social (Setrabes). O incidente ocorreu no início da noite deste sábado, 27, quando a vítima foi empurrada por uma menor acolhida, de 13 anos, que possui deficiência intelectual.

De acordo com a nota divulgada pela Secretaria de Comunicação, o incidente aconteceu aproximadamente às 18h30, enquanto a servidora estava elaborando um relatório em uma sala de acesso exclusivo para funcionários. A menor entrou na sala e, possivelmente, foi advertida por A.M.M.A de que não podia permanecer no local. Nesse momento, a adolescente se exaltou e empurrou a servidora, que perdeu o equilíbrio e chocou a cabeça em uma mesa, ficando inconsciente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma técnica de enfermagem, que estava de plantão, percebeu que a servidora não estava respirando e iniciou os procedimentos de reanimação enquanto aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Infelizmente, os paramédicos constataram que a servidora já estava sem vida ao chegarem ao local.

A equipe da Delegacia Geral de Homicídios foi imediatamente acionada, assim como a família da vítima. A menor foi encaminhada à Polícia Civil para os procedimentos legais, acompanhada pela equipe técnica de referência do Abrigo Feminino.

A Secretaria de Comunicação informou que a menor estava acolhida no abrigo desde 8 de junho de 2022, por medida de proteção judicial, devido à sua situação de risco pessoal e social. A servidora, por sua vez, integrava o quadro de servidores seletivos desde o ano de 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a Setrabes expressou profundo pesar pelo ocorrido e colocou-se à disposição da família da servidora e da adolescente envolvida

Redação AM POST