Sexto Fórum de Mídia do BRICS pede reforço do diálogo midiático para um futuro imparcial compartilhado

O sexto Fórum de Mídia do BRICS começou no sábado, aqui na África do Sul, pedindo o fortalecimento das vozes dos países em desenvolvimento.

Aproximadamente 200 representantes de cerca de 100 meios de comunicação, think tanks e organizações internacionais de cerca de 30 países realizaram discussões com o tema “BRICS e África: fortalecendo o diálogo midiático para um futuro compartilhado e imparcial”.

“Os meios de comunicação dos países do BRICS assumem responsabilidades significativas nesta era e desfrutam de um amplo espaço para cooperação”, disse Fu Hua, Presidente Executivo do Fórum de Mídia do BRICS, na cerimônia de abertura do fórum.

Para promover o desenvolvimento de alta qualidade da cooperação entre os meios de comunicação do BRICS, Fu, também Presidente da agência de notícias Xinhua News Agency, também propôs promover os valores compartilhados da humanidade, avançar conjuntamente na construção de uma ordem internacional mais justa e equitativa, contar melhor as histórias do BRICS na nova era e promover conjuntamente o intercâmbio cultural e o aprendizado mútuo entre as civilizações.

Dakota Legoete, membro do Comitê Executivo Nacional do Congresso Nacional Africano, falou na abertura do fórum. “Desde a sua criação, em 2015, o Fórum de Mídia do BRICS se tornou uma plataforma importante para aumentar a voz dos países do grupo”, afirmou.

Andrey Kondrashov, Diretor Geral da agência de notícias russa TASS, disse que, na última década, o fórum se tornou uma plataforma distinta e icônica para discutir a cooperação midiática entre os Estados-Membros. Ele pediu aos meios de comunicação do BRICS que colaborem no combate à desinformação e na proteção dos interesses dos países em desenvolvimento.

Jose Juan Sanchez, líder do provedor de informações financeiras e agrícolas do Brasil, CMA Group, ressaltou a importância de informações confiáveis e imparciais. “A comunicação entre os meios de comunicação do BRICS é crucial, e os países membros devem buscar o desenvolvimento sustentável nas áreas econômica, ambiental e social”, disse ele.

“O Fórum de Mídia do BRICS fez contribuições significativas para ampliar a voz internacional dos Estados-Membros e promover a globalização, com a paz e a cooperação ainda sendo seus principais objetivos”, disse Helio Doyle, Presidente da Empresa Brasil de Comunicação.

“As diversas culturas das nações do BRICS enriquecem as conversas globais, e a mídia do BRICS defende uma nova ordem mundial inclusiva, cooperativa e justa”, disse Iqbal Surve, Presidente Executivo da Independent Media da África do Sul.

“O fórum lança luz sobre os desafios enfrentados pelas nações em desenvolvimento, oferecendo-lhes uma plataforma para expressar suas perspectivas e aspirações”, observou Surve.

Estadão