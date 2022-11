Shein chega ao Brasil com primeira loja física

Redação AM POST

Nesta quinta-feira (3), a varejista online de moda Shein anunciou a sua primeira loja física no Brasil, que disponibilizará roupas para provar entre os dias 12 e 16 de novembro de 2022. A versão pop-up será montada exclusivamente no Shopping Vila Olímpia, na cidade de São Paulo.

Conforme o G1, em março deste ano, a companhia teve uma ação parecida no Rio de Janeiro, quando levou a um shopping da cidade uma loja pop-up que contava apenas com peças de mostruário. Caso gostasse de algo, o consumidor precisaria encomendar o produto pelo aplicativo.

A iniciativa, segundo Felipe Feistler, general manager da Shein no Brasil, é para aproximar os consumidores à marca.

O carro-chefe do negócio da Shein é a venda pelo aplicativo, que em 2021 foi um dos mais baixados do mundo. Segundo levantamento do BTG Pactual, somente no Brasil, a empresa vendeu mais de US$ 2 bilhões no ano passado. Também naquele ano, o app foi o mais baixado na indústria da moda no país, com 23,8 milhões de downloads.

No entanto, Feistler considera que a companhia ainda tem um grande mercado para conquistar no país, tanto das pessoas que ainda não conhecem a marca, quanto daquelas que conhecem, mas ainda se sentem inseguras para realizar uma compra pelo aplicativo por não saber sobre qual a qualidade dos produtos.