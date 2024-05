Show da Madonna no Rio mobilizará mais de 3 mil policiais

O show da cantora americana Madonna no sábado (4), na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, contará com um amplo esquema de segurança a partir desta sexta-feira (3).

Cerca de 3,2 mil agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) serão mobilizados para durante o show, além de fazer o policiamento do pré e pós-evento. Os policiais estarão distribuídos por toda a região e nas ruas de acesso à área do show.

PUBLICIDADE

O esquema de policiamento nas outras regiões da capital fluminense não será afetado, pois, segundo a PMRJ, os efetivos destes agentes estariam de folga de suas unidades e foram escalados de maneira excepcional.

Do ponto de vista tecnológico, será utilizado, pela primeira vez, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel). O aparelho foi instalado em um caminhão de grande porte que ficará estacionado na Praça do Lido.

Na prática, o CICC Móvel recebe imagens das câmeras espalhadas pela orla e vias de acesso. Todas as câmeras terão dispositivos de reconhecimento facial.

PUBLICIDADE

O efetivo da PMRJ ocupará 18 pontos de revista equipados com câmeras de reconhecimento facial e com policiais utilizando detectores de metais. Outros 18 pontos de bloqueio estarão nas ruas de acesso à orla e 64 viaturas e 12 motopatrulhas integrarão o policiamento motorizado.

“As saídas das Estações Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo do metrô também contarão com equipes realizando revistas e utilizando detectores de metais”, concluiu a Polícia Militar.

PUBLICIDADE

Redação AM POST