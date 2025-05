Show de Lady Gaga em Copacabana faz Globo faturar mais de R$ 47 milhões; entenda

Notícias do Brasil – A expectativa para o show de Lady Gaga em Copacabana, neste sábado, 3 de maio, é enorme. Responsável pela transmissão ao vivo do evento, a Globo já conquistou um feito significativo: a venda total das cotas de patrocínio, que garantiram à empresa mais de R$ 47 milhões, conforme informações do jornal Folha de S. Paulo.

Inicialmente, a Globo ofereceu três cotas de patrocínio para o mercado publicitário, mas a alta demanda levou a um aumento do número de pacotes disponíveis, chegando a oito cotas no total. As empresas que adquiriram o pacote principal, intitulado The Fame, foram grandes nomes do mercado: Corona, Santander, 99, C&A e Zé Delivery. Cada uma dessas marcas investiu R$ 9,5 milhões, garantindo uma arrecadação total de R$ 47,8 milhões.

Além dessas, outras empresas também se associaram ao evento, mas com pacotes menores e voltados para as plataformas digitais. Absolut, Deezer e Dove estão entre os parceiros que irão divulgar suas marcas durante a cobertura do show, que será transmitido ao vivo para uma audiência massiva. A exibição ocorrerá na TV aberta, no Multishow (canal pago do Grupo Globo) e na plataforma de streaming Globoplay, com um pequeno atraso de 8 a 10 minutos, conforme solicitado pela própria Lady Gaga, para garantir a qualidade da transmissão.

O evento é aguardado com grande ansiedade pelos fãs, que terão a oportunidade de ver Lady Gaga em um dos cartões-postais mais icônicos do Brasil. Este é apenas o segundo show da cantora no país, o que aumenta ainda mais a expectativa dos fãs pela performance de uma das artistas mais versáteis e inovadoras da música pop.

As empresas que garantiram seu espaço nesta superprodução não só buscam associar suas imagens à estrela internacional, mas também atingir um público diversificado e engajado, que será alcançado através de diferentes plataformas.