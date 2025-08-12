A notícia que atravessa o Brasil!

Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, é preso em operação contra corrupção bilionária

A prisão ocorreu durante a Operação Ícaro, que investiga um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais.

Por Marcia Jornalist

12/08/2025 às 08:28 - Atualizado em 12/08/2025 às 08:40

(Foto: Divulgação)

Notícias do Brasil – Nesta terça-feira, 12, Sidney Oliveira, proprietário da rede Ultrafarma, foi detido em uma operação realizada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

A ação, denominada Operação Ícaro, visa desmantelar um esquema de corrupção que envolve auditores fiscais do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda.

Os investigadores cumpriram três mandados de prisão temporária e também efetuaram buscas em endereços dos envolvidos e nas sedes das empresas suspeitas.

Entre os alvos estão um fiscal tributário que seria o principal operador do esquema e outros empresários, incluindo Oliveira, associados a práticas fiscais irregulares.

Segundo o MP-SP, a investigação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), que identificou um esquema que favorecia empresas do varejo em troca de propinas.

O fiscal, que manipulava processos administrativos, teria recebido mais de R$ 1 bilhão em pagamentos indevidos, muitos dos quais eram canalizados por uma empresa registrada em nome de sua mãe.

Os investigados enfrentam acusações de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A operação ressalta a necessidade de um combate rigoroso à corrupção no setor público.

