Sikêra Jr. perde processo contra Neto após ser chamado de homofóbico

Apresentador do Alerta Nacional, da RedeTV!, Sikêra Jr. perdeu o processo que era movido por ele contra o ex-jogador Neto, que comanda Os Donos da Bola, na Band. O caso corre na Justiça desde julho do ano passado, quando o ídolo do Corinthians chamou Sikêra de homofóbico. Após analisar o caso, o juiz deu uma bronca na sentença. “O caso é discussão de vizinhos”, afirmou.

O Notícias da TV teve acesso aos autos do processo, que correu na 6ª Vara Cível do Amazonas. Na ação, Sikêra pedia uma indenização de R$ 100 mil e mais um direito de resposta dentro do programa de Neto. Anteriormente, o ex-jogador e a Band haviam tido uma vitória, quando a Justiça negou uma liminar em favor do apresentador da RedeTV!

Continua depois da Publicidade

O juiz Celso Antunes Filho explicou que era incapaz de julgar um mérito sobre o caso, já que a disputa e falas de Neto e Sikêra Jr. eram dignas de “brigas de vizinhos”, que deveriam sentar para conversar e resolver seus problemas como adultos.

“Não será de dentro de um gabinete nem condenação em dinheiro que serão aptos a pacificar as partes, com alegações que podem caracterizar crimes contra a honra e/ou ameaça. Nada de cível a ser apurado imposto a quaisquer partes aptas a solucionar a lide”, disse o magistrado em sua decisão.

Na mesma sentença, o juiz comentou que Sikêra Jr. não deveria ter aberto a queixa. Para ele, não há o que ser apurado em nenhuma esfera. Antunes Filho ordenou o arquivamento do processo, sem chance para que o comandante do Alerta Nacional possa recorrer da decisão.

Continua depois da Publicidade

“Ofensas recíprocas que se compensam e deveriam ser evitadas, dado o dever de vivermos em urbanidade, respeitando-se os direitos de vizinhança. Querela a ser resolvida na esfera policial/penal, poderão ser impostas condutas de bem viver e compensações financeiras. Por isso, julgo improcedente todos os pedidos”, concluiu.

Procurado pelo Notícias da TV, Sikêra Jr não respondeu aos contatos. Já Neto afirmou que não sabia da vitória judicial, mas desejou tudo de bom ao opositor: “Na verdade, tudo o que eu faço, eu gravo. Para ninguém falar que é mentira. Eu desejo tudo de bom para ele. Não desejo mal para ninguém”.

Continua depois da Publicidade

Relembre o caso

Em 30 de junho de 2021, Neto apareceu indignado no Os Donos da Bola. O ex-jogador de futebol disse que o contratado da RedeTV! é homofóbico por ter feito comentários controversos sobre lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais e assexuais. “Tem que aprender com seus erros”, opinou.

“Queria te encontrar um dia, não sei onde você vai. Talvez, você vá até em lugares que não vou. Diga-se de passagem, não adianta pedir desculpas, tem que aprender com os seus erros”, opinou durante o programa esportivo.

Continua depois da Publicidade

Neto criticou a atitude do colega de ofício: “Hoje não pode falar nada, óbvio que você tem que ter respeito, [para não cometer] homofobia, racismo, a gente tem que se reinventar. A gente não pode ter esse jornalista, pseudônimo de jornalismo, que é o Sikêra Jr. Falar o que ele falou sobre os homossexuais. No outro dia, o cara pede desculpas. Sabe por que ele pediu desculpas? Porque os patrocinadores saíram de lá”.

“Ou você pensa assim ou não pensa, irmão. Ou você é homem ou não é homem. Não adianta você falar só para ganhar dinheiro do governo, esse é o seu pensamento? Se for, espero que um dia você não me encontre, pois no dia que você me encontrar, em qualquer lugar, você vai ver só!”, prosseguiu Neto, com o tom de voz alterado.

“Até o dono da RedeTV!, qualquer um de vocês que pensam assim, falassem isso mano a mano. Depois, quando a corda vem no pescoço, pede desculpas. Desculpa nada, seu pensamento é esse, você é homofóbico! E muito! Não tenho medo de você e nem de quem é dono da RedeTV!”, disparou o ex-jogador.

A reação de Neto se deu por causa de uma fala de Sikêra no Alerta Nacional de 25 de junho, o comunicador da RedeTV! chamou a comunidade LGBTQIA+ de “raça desgraçada” durante um comentário sobre uma ação publicitária de uma rede de fast food. Com a repercussão negativa do caso, o jornalista perdeu patrocínios e virou alvo de ações judiciais.

Fonte: UOL