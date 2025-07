Silas Malafaia convoca atos “Reaja Brasil” em resposta a medidas do STF contra Bolsonaro

Notícias do Brasil – O pastor Silas Malafaia anunciou a convocação de manifestações intituladas “Reaja Brasil”, marcadas para o dia 3 de agosto, um sábado, em todas as capitais do país. A mobilização ocorre em protesto às medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Leia mais: Oposição no Senado anuncia foco total no impeachment de Alexandre de Moraes

PUBLICIDADE

Malafaia, um dos principais aliados políticos e religiosos de Bolsonaro, deve participar do ato em São Paulo. Já o ex-presidente está impedido de comparecer devido à decisão judicial que o obriga a permanecer em casa nos fins de semana, conforme uma das restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no STF.

O líder religioso tem atuado como organizador de manifestações contra o julgamento de Bolsonaro no Supremo, além de defender publicamente a anistia dos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Medidas cautelares contra Bolsonaro

PUBLICIDADE

Na última sexta-feira (18/7), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra Jair Bolsonaro como parte de uma nova etapa da investigação que apura uma suposta trama golpista. A ação foi determinada por Moraes e impôs uma série de restrições ao ex-presidente, incluindo:

Uso obrigatório de tornozeleira eletrônica; PUBLICIDADE

Proibição de uso de redes sociais, direta ou indiretamente;

Recolhimento domiciliar noturno das 19h às 6h; PUBLICIDADE

Proibição de sair de casa aos fins de semana e feriados;

Impedimento de contato com outros investigados, como seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

A decisão do STF apontou que Bolsonaro e Eduardo teriam atuado para pressionar governos estrangeiros, especialmente os Estados Unidos, a adotarem sanções contra autoridades brasileiras e membros da Corte, configurando, segundo Moraes, “atos hostis e negociações criminosas” que buscavam subjugar o STF à influência de um Estado estrangeiro.

Em resposta, o senador norte-americano Marco Rubio anunciou, também na sexta-feira (18/7), a suspensão do visto do ministro Alexandre de Moraes, de outros magistrados do STF e de seus familiares.