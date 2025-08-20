A notícia que atravessa o Brasil!

Silas Malafaia é alvo de operação da PF por ordem de Moraes e fica proibido de sair do país

Ordem de Alexandre de Moraes leva Polícia Federal a cumprir busca e apreensão contra o pastor.

Por Natan AMPOST

20/08/2025 às 19:09

Notícias do Brasil – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira (20) a realização de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, conhecido apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi cumprida pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando Malafaia retornava de Portugal, onde participou de eventos evangélicos nas últimas semanas.

Segundo a PF, o pastor teve seu celular apreendido e está proibido de sair do país. Além disso, foi obrigado a entregar todos os passaportes e não poderá se comunicar com outros investigados relacionados à investigação. A decisão integra um inquérito em andamento que apura possíveis coações a autoridades ligadas à investigação do chamado golpe de Estado.

Na mesma ação, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-mandatário, sob suspeita de coação contra autoridades envolvidas no processo. A medida faz parte de um esforço judicial para garantir a lisura das apurações e impedir qualquer interferência de investigados no andamento da ação penal.

