Silas Malafaia é alvo de operação da PF por ordem de Moraes e fica proibido de sair do país

Notícias do Brasil – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira (20) a realização de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, conhecido apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi cumprida pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando Malafaia retornava de Portugal, onde participou de eventos evangélicos nas últimas semanas.

PUBLICIDADE

Segundo a PF, o pastor teve seu celular apreendido e está proibido de sair do país. Além disso, foi obrigado a entregar todos os passaportes e não poderá se comunicar com outros investigados relacionados à investigação. A decisão integra um inquérito em andamento que apura possíveis coações a autoridades ligadas à investigação do chamado golpe de Estado.

Leia também: Omar Aziz perde eleição para presidência da CPMI do INSS e reclama: “encerram a votação antes”

PUBLICIDADE

Na mesma ação, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-mandatário, sob suspeita de coação contra autoridades envolvidas no processo. A medida faz parte de um esforço judicial para garantir a lisura das apurações e impedir qualquer interferência de investigados no andamento da ação penal.