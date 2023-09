Sobe para 27 o número de mortes por ciclone no Rio Grande do Sul

As autoridades continuam avaliando o alcance da destruição causada pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre segunda-feira, 4 de setembro, e terça-feira, 5 de setembro. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul anunciou nesta quarta-feira, 6 de setembro, que mais seis corpos foram encontrados no município de Roca Sales, elevando o total de óbitos para 27 nas áreas afetadas pelas enchentes no Vale do Taquari. Além disso, em Santa Catarina, foi registrada uma vítima fatal em decorrência das fortes condições climáticas.

Desde o início das enchentes, na madrugada de segunda-feira, as equipes de resgate têm trabalhado incansavelmente para localizar sobreviventes e recuperar os corpos das vítimas.

Até a terça-feira, havia o registro de 21 mortos no Estado gaúcho, com o município de Muçum sendo um dos mais afetados, onde foram localizados 15 corpos. Mais de 80% da cidade ficou alagada. O governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou que esse é o maior volume de mortes em um evento climático no Estado do Rio Grande do Sul.

Além das vítimas fatais, mais de 4,5 mil pessoas ficaram desalojadas no Rio Grande do Sul, e muitas casas sofreram danos significativos devido à ventania, chuva intensa e queda de granizo. A região também enfrentou cortes de energia em várias cidades e ainda enfrenta pontos de alagamento.

O impacto do ciclone extratropical ressalta a importância de medidas preventivas e planos de emergência para lidar com eventos climáticos extremos, especialmente em regiões propensas a essas condições meteorológicas adversas. As autoridades continuam a mobilizar recursos para auxiliar as comunidades afetadas e realizar avaliações detalhadas dos danos causados pelo ciclone.

