Sobe para 5 número de mortos confirmados após desabamento de rocha em Capitólio

Redação AM POST

Um deslizamento de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio (MG), a cerca de 300 km de Belo Horizonte, atingiu três embarcações, com pelo menos 34 pessoas, neste sábado (8) e causou cinco mortes.

A estimativa dos bombeiros é que cerca de 20 pessoas estejam desaparecidas. Todas as vítimas fatais foram encontradas no local do acidente. Ninguém foi identificado até agora.

Um vídeo cuja veracidade foi confirmada pelos bombeiros mostra o momento em que um dos cânions atinge as lanchas.

Confira:

TRAGÉDIA DE CAPITÓLIO POR OUTRO ÂNGULO Novas imagens que correm nas redes sociais mostram a queda da rocha na região dos cânions, em Capitólio, Sul de Minas, por outro ângulo. É possível ver o grande volume de água levantado após o desastre e o desespero de quem estava perto. pic.twitter.com/h2Ue0VdwOk — Rádio BandNews FM BH (@RadioBandNewsBH) January 8, 2022

Pelo Twitter, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lamentou a tragédia e disse que o governo esteve presente desde os primeiros momentos do acidente. “Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento. Solidarizo com as famílias neste difícil momento. Seguiremos atuando para fornecer o apoio e amparo necessários”, escreveu.