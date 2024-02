Sobrinho de líder do PCC é morto após confronto com a polícia

Um indivíduo de 36 anos foi atingido por disparos efetuados por agentes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e faleceu, na noite de sábado (10) em Santos, no litoral de São Paulo. Em seu automóvel, um Jeep Compass, foi confiscado um rifle.

Conforme informações da Polícia Civil, o suspeito era sobrinho de um líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) e possuía vínculos com a organização criminosa. Com este incidente, chegam a 19 o número de suspeitos mortos neste mês na Baixada Santista em confrontos com as forças policiais durante a Operação Verão, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Segundo a pasta, os policiais estavam investigando uma denúncia sobre o suspeito portar um rifle e, ao identificarem seu veículo circulando na Avenida Martins Fontes, no bairro Saboó, tentaram realizar a abordagem. O indivíduo reagiu investindo contra a viatura policial com seu veículo. Os policiais militares responderam atirando contra o suspeito.

O homem, cujo nome não foi divulgado pela pasta, foi conduzido para a Santa Casa de Santos, mas não resistiu. No automóvel, os policiais encontraram um rifle calibre 556. Conforme a SSP, o envolvido possuía antecedentes por tentativa de homicídio e associação criminosa. Os peritos criminais da Polícia Civil conduziram investigações no local, e as circunstâncias do ocorrido serão examinadas.

Conforme a Polícia Civil, o indivíduo falecido seria sobrinho de Fernando Gonçalves dos Santos, conhecido pelos apelidos de Azul e Colorido, apontado como membro da cúpula do PCC. Azul cumpre pena por roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico na Penitenciária Federal de Porto Velho (TO).