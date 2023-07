Socorrista morre ao cair de penhasco de 9 metros enquanto tentava salvar homem

A socorrista Lorezete Duarte morreu, na quarta-feira (19), após cair de um penhasco de 9 metros na BR-386, em Frederico Westphalen, no norte do Rio Grande do Sul. A profissional foi até o local para salvar um homem, mas acabou caindo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 9h20 para o resgate de uma vítima. Lorezete subiu até o penhasco para ajudar o homem, de 32 anos, que estava no topo de um paredão de pedras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a ajuda, os dois acabaram caindo. Segundo a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência junto com o Samu, a socorrista teve traumatismo craniano e chegou a ser socorrida no Hospital das Clínicas de Passo Fundo, mas não resistiu.

Já o homem sofreu fraturas pelo corpo e foi levado para o hospital de Frederico Westphalen.

A prefeitura da cidade decretou luto oficial por três dias devido à morte de Lorezete. “Perdeu a vida corajosamente no exercício de sua função”, escreveu a gestão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A prefeitura municipal de Frederico Westphalen, em nome do prefeito municipal, José Alberto Panosso, e do vice-prefeito, João Francisco Vendruscolo, manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento da servidora pública Lorezete Duarte, técnica de enfermagem e socorrista do SAMU, ocorrido nesta quarta-feira, dia 19 de julho de 2023.

Nesse momento de dor, consternação e tristeza, a administração municipal, em nome de todos os colegas servidores públicos, presta os seus mais sinceros sentimentos e se solidariza com os familiares pela passagem desta nobre profissional, que perdeu sua vida corajosamente no exercício da sua função.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A prefeitura de Frederico Westphalen decreta luto oficial por três dias a partir de hoje (19) em decorrência do falecimento de Lorezete Duarte.

A administração pública reforça os votos de pesar pela grande perda e agradecimentos à imensa dedicação e excelente trabalho prestado ao município de Frederico Westphalen.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: R7