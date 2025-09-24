Soldado de 19 anos é encontrado morto após se afogar em rio

Notícias do Brasil – O soldado Jesuino Gonçalves Martins Ferreira, de 19 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (23) no rio Mamoré, em Guajará-Mirim, Rondônia.

PUBLICIDADE

Ele estava desaparecido desde a tarde da segunda-feira (22), quando se afogou enquanto aproveitava um momento de lazer com amigos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o grupo estava em uma área conhecida como “buraco” do rio, local onde Jesuino entrou na água.

Por não saber nadar, ele foi levado pela correnteza e sumiu nas águas. Imediatamente, as equipes iniciaram as buscas ainda na segunda-feira, mas precisaram interromper o trabalho por questões de segurança e retomaram as buscas pela manhã.

PUBLICIDADE

Após mais de seis horas de operação, os mergulhadores localizaram o corpo do jovem cerca de 40 metros distante do ponto onde ele desapareceu.

A perícia técnica esteve presente para realizar os procedimentos necessários antes de liberar o corpo para a funerária.

LEIA MAIS: Homem é atropelado por ônibus da linha 640 na Zona Norte de Manaus

O corpo foi transportado para Ji-Paraná, cidade natal de Jesuino, onde será velado e sepultado. Este triste episódio serve de alerta para os perigos de locais com correntezas fortes, principalmente para quem não possui habilidades de natação.