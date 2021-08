Sortudo fatura sozinho R$ 41 milhões no sorteio da Mega-Sena

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma aposta de Teresia (PI) levou sozinha o prêmio de R$ 40.953.827,42 da Mega-Sena.

As dezenas sorteadas no último sábado foram: 06 – 22 – 25 – 29 – 30 – 60.

A quina teve 128 vencedores e cada um leva R$ 30,6 mil. Na quadra, 6.285 apostas levaram R$ 891,06 cada.

O próximo sorteio será na quarta-feira (25) e deve pagar R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do concurso, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Como apostar online na Mega-Sena

Para aqueles que apostarem pela internet, não é possível optar pela aposta mínima, de R$ 4,50. No site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, tanto com uma ou mais apostas.

Para fazer uma aposta maior, com 7 números, e ter uma chance maior de ganhar, o preço sobe para R$ 31,50. Outra opção para atingir o preço mínimo é fazer sete apostas simples, que juntas têm o mesmo valor, R$ 31,50. Os bolões, disponíveis online, são outra opção viável. Veja aqui um passo a passo de como apostar pela internet.