“Sou o ex mais amado do Brasil”, diz Bolsonaro na CPAC nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (4), em sua participação na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), em Washington, nos Estados Unidos, que ele é o “ex mais amado do Brasil”. O ex-chefe do Executivo foi aclamado durante o evento, que também teve a participação do ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

– Com toda certeza, eu sou o ex mais amado do Brasil. Mesmo no leito de morte e muita fé, ganhamos as eleições – declarou.

Em seu discurso, Bolsonaro também fez questão de discorrer sobre sua trajetória e ressaltou que, ao longo de quatro anos de governo, andou pelo país levando aos cidadãos a “verdade”, sem se preocupar com os votos.

– Brasil é uma grande nação, muito rica. Mas não se desenvolvia. Populismo, comunismo e corrupção é o que sempre dominou a política brasileira. Por 4 anos em uma pré-campanha andei pelo meu país levando a verdade sem me preocupar com os votos – completou.

Fonte: Pleno.News