SP confirma 5ª morte por intoxicação por metanol

Notícias do Brasil – O governo de São Paulo confirmou no fim da tarde desta quarta-feira (8) a quinta morte por intoxicação por metanol no estado. As vítimas são três homens de 54, 46 e 45 anos, moradores da capital, uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo, e um homem de 23 anos, de Osasco.

Além dos óbitos, foram registrados outros 15 casos confirmados de intoxicação pela substância e 181 ocorrências seguem em investigação. Há, ainda, seis mortes sob apuração. A capital paulista concentra a maior parte dos diagnósticos: 16 confirmados. Em seguida aparecem Osasco (1), São Bernardo do Campo (1), Itapecerica da Serra (1) e Guarulhos (1).

Também nesta quarta (8), as autoridades sanitárias interditaram um estabelecimento na zona Leste da cidade de São Paulo por apresentar condições sanitárias inadequadas e manter alimentos vencidos. No local, seis garrafas de bebidas alcoólicas foram apreendidas.

De acordo com o governo estadual, ao todo 12 estabelecimentos já foram interditados e 23 locais fiscalizados por equipes da Vigilância Sanitária Estadual, em parceria com as vigilâncias municipais, o Procon e a Polícia Civil. As ações se concentraram na verificação de condições de armazenamento, procedência de produtos e conformidade com as normas sanitárias.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento informou ter suspendido preventivamente a inscrição estadual de seis distribuidoras e dois bares, totalizando oito estabelecimentos. As medidas buscam conter a circulação de bebidas irregulares enquanto avançam as investigações sobre a origem dos casos e os responsáveis pela comercialização de produtos que possam ter relação com as intoxicações.