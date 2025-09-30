A notícia que atravessa o Brasil!

SP registra 5 mortes após 7 casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas

Autoridades investigam se intoxicações ocorreram por consumo social de bebidas ou ingestão de álcool em postos.

Por Beatriz Silveira

30/09/2025 às 22:54

Notícias do Brasil –  Cinco pessoas morreram após sete casos confirmados de intoxicação por metanol em São Paulo, segundo informe desta terça-feira (30). Uma das mortes foi comprovadamente causada pelo consumo de bebida alcoólica adulterada; as outras quatro ainda são investigadas. A apuração busca esclarecer se os episódios estão ligados ao consumo social de bebidas ou à ingestão de álcool em postos de combustíveis por pessoas em extrema vulnerabilidade.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que, além dos casos confirmados, outros 15 suspeitos seguem em investigação. No mesmo dia, foram apreendidas 112 garrafas de vodca que podem ser falsas em diferentes pontos da capital, 17 delas na Mooca. De acordo com nota oficial, os investigadores agora focam no rastreamento da origem das distribuidoras e dos fluxos de pagamento. Donos de estabelecimentos já prestaram esclarecimentos, e as operações avançam sobre a cadeia de distribuição, a partir das vítimas identificadas.

A orientação é procurar atendimento médico imediato, com exames laboratoriais e avaliação oftalmológica, diante de sintomas após ingestão de álcool. Sinais de alerta incluem dor abdominal intensa, tontura e confusão mental. Até 6 horas após a ingestão, podem ocorrer: dor abdominal intensa, sonolência, falta de coordenação, tontura, náuseas, vômitos, dor de cabeça, confusão, taquicardia e pressão baixa. Entre 6 e 24 horas, podem surgir: visão turva, fotofobia, visão embaçada, pupilas dilatadas, perda da visão das cores, convulsões e coma. Nos quadros graves, há risco de cegueira irreversível, choque, pancreatite, insuficiência renal, necrose de gânglios, tremor, rigidez, lentidão dos movimentos e óbito.

A intoxicação por metanol é emergência médica. A substância é metabolizada em formaldeído e ácido fórmico, altamente tóxicos. Ao identificar sintomas, acione: Disque-Intoxicação/Anvisa 0800 722 6001; CIATox da sua cidade (veja lista aqui); ou o Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733. É essencial alertar quem consumiu a mesma bebida para que busque avaliação imediata, pois a rapidez no atendimento reduz o risco de desfecho fatal.

