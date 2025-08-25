STF aposta em influenciadores para recuperar imagem em meio a críticas

Notícias do Brasil – O Supremo Tribunal Federal (STF) promoveu no dia 15 de setembro a segunda edição do evento “Leis e Likes: o papel do Judiciário e a influência digital”, reunindo 26 influenciadores digitais em Brasília. A proposta oficial era aproximar o Poder Judiciário da sociedade, mas a iniciativa acabou sendo vista como estratégia para reforçar a imagem positiva da Corte e de ministros envolvidos em polêmicas.

Segundo apuração, os convidados foram escolhidos a dedo: todos já demonstravam afinidade com o STF e com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhum crítico da atuação dos ministros foi incluído. A escolha dos nomes ocorre em um momento delicado, marcado pela queda de popularidade da Corte e pela pressão internacional — especialmente dos Estados Unidos — em relação a denúncias de censura e perseguição política no Brasil.

Os ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Flávio Dino foram os principais interlocutores no encontro. Coincidentemente, são também os nomes mais expostos às críticas por decisões que alimentaram o debate sobre ativismo judicial e limites da atuação do Supremo.

A estratégia do STF de usar influenciadores como ponte com a opinião pública reforça a disputa narrativa em torno da Corte. Para críticos, trata-se de propaganda institucional disfarçada de diálogo; para apoiadores, uma forma de modernizar a comunicação e aproximar o Judiciário de quem consome informação majoritariamente pelas redes sociais.