A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

STF aposta em influenciadores para recuperar imagem em meio a críticas

Evento reuniu 26 criadores de conteúdo digitais, todos alinhados à Corte e ao governo Lula.

Por Fernanda Pereira

25/08/2025 às 08:26

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O Supremo Tribunal Federal (STF) promoveu no dia 15 de setembro a segunda edição do evento “Leis e Likes: o papel do Judiciário e a influência digital”, reunindo 26 influenciadores digitais em Brasília. A proposta oficial era aproximar o Poder Judiciário da sociedade, mas a iniciativa acabou sendo vista como estratégia para reforçar a imagem positiva da Corte e de ministros envolvidos em polêmicas.

PUBLICIDADE

Segundo apuração, os convidados foram escolhidos a dedo: todos já demonstravam afinidade com o STF e com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhum crítico da atuação dos ministros foi incluído. A escolha dos nomes ocorre em um momento delicado, marcado pela queda de popularidade da Corte e pela pressão internacional — especialmente dos Estados Unidos — em relação a denúncias de censura e perseguição política no Brasil.

Leia mais: Oposição prepara PEC da blindagem que limita prisões de deputados e senadores e desafia STF

PUBLICIDADE

Os ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Flávio Dino foram os principais interlocutores no encontro. Coincidentemente, são também os nomes mais expostos às críticas por decisões que alimentaram o debate sobre ativismo judicial e limites da atuação do Supremo.

A estratégia do STF de usar influenciadores como ponte com a opinião pública reforça a disputa narrativa em torno da Corte. Para críticos, trata-se de propaganda institucional disfarçada de diálogo; para apoiadores, uma forma de modernizar a comunicação e aproximar o Judiciário de quem consome informação majoritariamente pelas redes sociais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Manaus

“É vantajoso estar no mundo do crime”, diz jovem pego vendendo drogas no Igarapé de Manaus

Polícia Militar realiza abordagem e apreende drogas em ponto de venda na região central, enquanto suspeito admite envolvimento no tráfico.

há 9 segundos

Manaus

Prefeitura de Manaus alerta sobre golpes na venda de ingressos do #SouManaus

Evento é gratuito e só permite acesso mediante cadastro no site oficial.

há 16 minutos

Manaus

STJ equipara vendas e serviços na ZFM à exportação e afasta cobrança de PIS e Cofins

A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Especial 2.613.918/AM, relatado pelo ministro Gurgel de Faria.

há 27 minutos

Brasil

Erika Hilton mantém em gabinete assessor autuado por pichação no MEC

Funcionário foi flagrado pela PMDF em 2022 e não ressarciu danos ao patrimônio público.

há 42 minutos

Amazonas

Professora Maria do Carmo conquista manauaras, ganha novos seguidores e cresce nas pesquisas

Empresária e professora ganha espaço com discurso de renovação e conquista milhares de seguidores nas redes sociais.

há 45 minutos