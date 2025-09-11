A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

STF condena Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão

Ex-presidente terá de cumprir pena em regime fechado.

11/09/2025 às 18:48 - Atualizado em 11/09/2025 às 18:50

Ver resumo

Notícias do Brasil – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou nesta quinta-feira, 11, a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentar dar um golpe de Estado após perder as eleições 2022, em 27 anos e três meses em regime inicial fechado – 24 anos e nove meses de reclusão e 2 anos e seis meses de detenção, com 124 dias-multa (equivalente a dois salários mínimos). Os ministros seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes.

Moraes fixou a pena de Bolsonaro da seguinte forma:

PUBLICIDADE

– Abolição violenta do Estado Democrático de Direito – 6 anos e 6 meses;

– Dano qualificado – 2 ano e 6 meses;

PUBLICIDADE

– Golpe de Estado – 8 anos e 2 meses;

– Deterioração ao patrimônio tombado – 2 anos e 6 meses;

PUBLICIDADE

– Organização criminosa – 7 anos e 7 meses.

Durante a dosimetria, Moraes destacou que a culpabilidade de Bolsonaro é “gravemente desfavorável”, vez que o ex-presidente instrumentalizou o aparato estatal e mobilizou e recursos para propagar falsas narrativas para causar instabilidade social e se manter no poder. “Espera-se que quem foi eleito paute suas atitudes com mais rigor, mas não foi o que aconteceu”, apontou, destacando que Bolsonaro liderou uma organização criminosa com o intuito de colocar em prática plano de ruptura institucional.

PUBLICIDADE

A circunstância do crime também foi considerada desfavorável, assim como os motivos para a prática delituosa – a “ideia de perpetuação no poder” -, cuja “gravidade e intensidade foi amplamente desfavorável”. As consequências do crime também foram consideradas “amplamente desfavoráveis”, dada a intenção de aniquilar pilares do estado de direito, com o retorno à ditadura

A conduta social também foi considerada desfavorável e, neste ponto, Moraes destacou a reunião de Bolsonaro com embaixadores para atacar as urnas – pivô da condenação do ex-presidente à inelegibilidade, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em todos os crimes, Moraes aplicou circunstâncias atenuantes em razão de Bolsonaro ter mais de 70 anos. Do mesmo modo, a pena foi agravada em razão de Bolsonaro ter sido considerado o líder da organização criminosa.

Quem são os oito condenados:
Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
Almir Garnier – ex-comandante da Marinha;
Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa;
Walter Braga Netto – ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;
Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

Parte dos ônibus volta a circular em Manaus após dia de paralisação total

Após paralisação por atraso salarial, operação retorna de forma parcial.

há 10 segundos

Manaus

Wilson Lima fala da paralisação dos ônibus em Manaus e diz que repasse de R$ 19 milhões do Passe Livre Estudantil já foi feito

Segundo o governador, o Estado cumpre rigorosamente sua responsabilidade de repassar os valores referentes ao benefício.

há 14 minutos

Polícia

PC-AM divulga imagem de homem procurado por sequestro e estupro em Manaus

Denúncias podem ser feitas pelo (92) 99364-9797 e 181, com sigilo garantido.

há 24 minutos

Brasil

Após condenação no STF, Bolsonaro ganha redução de pena por causa da idade

Como o réu tem mais de 70 anos, o Código Penal prevê redução na pena aplicada.

há 53 minutos

Manaus

Prefeitura de Manaus esclarece paralisação dos rodoviários; confira

IMMU pede à PGE repasse direto de recursos do transporte escolar ao Sinetram para assegurar salários e continuidade do serviço, e afirma estar com os pagamentos em dia.

há 53 minutos