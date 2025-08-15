STF condena Carla Zambelli em caso de porte ilegal de arma, com voto contrário de Nunes Marques

Notícias do Brasil – O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta sexta-feira (15) o julgamento do processo em que a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) é ré por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma. Até o momento, o ministro Kassio Nunes Marques foi o único a votar pela absolvição da parlamentar, que não divulgou seu voto por escrito.

Seis ministros já confirmaram a condenação de Zambelli a cinco anos e três meses de prisão em regime semiaberto, seguindo o voto do relator, Gilmar Mendes, que também defendeu a perda do mandato da deputada em função da condenação. O julgamento ocorre no plenário virtual, e os votos restantes dos ministros Luís Roberto Barroso, André Mendonça, Luiz Fux e Edson Fachin ainda serão registrados até 22 de agosto.

O processo está relacionado a um episódio ocorrido às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli sacou uma arma em via pública de São Paulo e apontou para o jornalista Luan Araújo, perseguindo-o até uma lanchonete. Mendes ressaltou que a ação configurou grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, sem amparo legal.

Esta é a segunda condenação da deputada pelo STF, após decisão em maio que a sentenciou a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Antes de cumprir qualquer pena, Zambelli fugiu para a Itália, onde foi localizada e presa pelas autoridades italianas. O governo brasileiro já solicitou sua extradição, que ainda será avaliada pela Justiça italiana, sem prazo definido para decisão final.

