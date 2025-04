STF decide manter prisão de Fernando Collor em julgamento apertado

O julgamento que aconteceu nesta segunda-feira no Plenário virtual do STF resultou em uma decisão apertada sobre a manutenção da prisão do ex-presidente Fernando Collor. Foram 6 votos a favor da continuidade da pena e 4 contra. Os ministros que votaram pela manutenção da prisão foram:

Alexandre de Moraes

Flávio Dino

Edson Fachin

Luís Roberto Barroso

Cármen Lúcia

Dias Toffoli

Por outro lado, os que se opuseram à decisão de Moraes incluíram:

André Mendonça

Gilmar Mendes

Nunes Marques

Luiz Fux

Cristiano Zanin se declarou impedido de participar da votação. Essa votação reflete a divisão de opiniões dentro do STF sobre a aplicação da lei e a execução de penas, especialmente em casos de figuras públicas.