A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

STF decide nesta quinta se condena ou absolve Bolsonaro em caso de tentativa de golpe

O julgamento já conta com placar de 2 a 1 pela condenação

Por Jonas Souza

11/09/2025 às 08:17

Ver resumo

Notícias do Brasil  – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) pode definir nesta quinta-feira (11/09) o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de participação em uma suposta tentativa de golpe de Estado. A sessão, marcada para as 14h (horário de Brasília), pode selar a condenação ou absolvição dos envolvidos.

Leia mais: Cármen Lúcia e Zanin são os próximos a votar no julgamento sobre suposta tentativa de golpe

PUBLICIDADE

O julgamento já conta com placar de 2 a 1 pela condenação. Votaram a favor da condenação os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, enquanto Luiz Fux divergiu, pedindo a absolvição da maioria dos acusados. Ainda devem se manifestar Cármen Lúcia e o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin.

A decisão será tomada por maioria simples (três dos cinco votos). Assim, caso Cármen Lúcia acompanhe Moraes e Dino, a maioria pela condenação estará formada, independentemente do voto de Zanin.

PUBLICIDADE

Mesmo que a condenação seja confirmada nesta quinta, o julgamento não se encerra. A fase de dosimetria das penas, que definirá o tempo de prisão ou outras sanções, está prevista para sexta-feira (12/09).

O voto de Luiz Fux

Na sessão de quarta-feira (10/09), o ministro Luiz Fux apresentou voto de mais de 12 horas, defendendo a absolvição de Bolsonaro, do deputado Alexandre Ramagem, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, dos generais Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno, e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

PUBLICIDADE

Para Fux, apenas Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Walter Braga Netto devem ser condenados pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo ele, a Procuradoria-Geral da República (PGR) comprovou a participação direta dos dois em planos criminosos.

Os crimes em julgamento

Os oito acusados respondem por diferentes crimes relacionados ao atentado contra a ordem democrática. Sete deles foram denunciados por:

PUBLICIDADE

  • Organização criminosa armada

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

  • Golpe de Estado

  • Dano qualificado contra patrimônio da União (exceto Ramagem)

  • Deterioração de patrimônio tombado (exceto Ramagem)

Já o deputado Alexandre Ramagem (PL) responde a apenas três acusações, pois duas imputações foram suspensas pela Câmara dos Deputados, por estarem ligadas a fatos posteriores à sua diplomação.

Os principais réus do processo

  • Jair Bolsonaro: apontado pela PGR como líder da trama golpista.

  • Alexandre Ramagem: acusado de espalhar informações falsas sobre fraude eleitoral.

  • Almir Garnier Santos: ex-comandante da Marinha, teria oferecido tropas ao plano.

  • Anderson Torres: ex-ministro da Justiça, guardava minuta de decreto para anular as eleições.

  • Augusto Heleno: ex-ministro do GSI, participou de transmissão ao vivo questionando urnas.

  • Mauro Cid: delator e ex-ajudante de Bolsonaro, envolvido em reuniões sobre o golpe.

  • Paulo Sérgio Nogueira: ex-ministro da Defesa, teria apresentado decreto de intervenção a militares.

  • Walter Braga Netto: único preso, acusado de financiar acampamentos golpistas e planejar atentado contra Moraes.

Acusação da PGR

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defende a condenação de todos os oito réus. Ele afirmou que há provas de que Bolsonaro e aliados atuaram para romper a ordem democrática, questionando a legitimidade das eleições e incentivando resistência ativa contra os resultados.

Segundo Gonet, a tentativa de golpe nasceu do inconformismo com a derrota eleitoral:

“Os golpes podem vir de fora da estrutura de poder ou pela sua perversão interna. No caso, o inconformismo com o fim do mandato foi o estopim para a crise contra a democracia.”

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Cármen Lúcia e Zanin são os próximos a votar no julgamento sobre suposta tentativa de golpe

A sessão desta quinta é extraordinária, ou seja, não estava prevista inicialmente na programação da Corte.

há 9 minutos

Brasil

Adolescente se pronuncia sobre vídeo de orgia em ônibus abandonado; veja o que ela disse

Caso viral em Cascavel (PR) gera investigação da Polícia Civil e debates sobre privacidade e consentimento.

há 29 minutos

Manaus

Dois homens irão a júri popular pela morte de jovem palestino na saída de casa noturna em Manaus

Os dois respondem por homicídio qualificado, consumado e tentado.

há 40 minutos

Amazonas

Polícia desmantela rota de tráfico e apreende 1,4 tonelada de drogas no Amazonas

Ação conjunta com a Polícia Federal resulta em significativa apreensão na região de Santa Isabel do Rio Negro.

há 51 minutos

Amazonas

Influenciadora que matou personal trainer em acidente faz acordo com o MP-AM para cumprir penas alternativas

O órgão explicou que a medida se deu por meio de um Acordo de Não Persecução Penal.

há 56 minutos