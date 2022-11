STF destaca importância do pronunciamento de Bolsonaro contra manifestações que bloqueiam rodovias no país

Redação AM POST

O Supremo Tribunal Federal (STF) destacou em nota divulgada no final desta terça-feira (1º), a importância do pronunciamento do presidente da República Jair Bolsonaro (PL) contra manifestações de seus apoiadores que estão bloqueando rodovias em diversos estados do país em manifestação contra resultado do pleito que elegeu o petista Luís Inácio Lula da Silva (PT) como novo presidente.

“Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, com invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir”, declarou o presidente.

Os bloqueios têm causado uma série de prejuízos, como transporte de oxigênio hospitalar e desabastecimento de aeroportos.

“O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições”, disse a Corte.