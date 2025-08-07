A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Tweet de jornalista aponta suposta ameaça do STF a parlamentares caso impeachment de Moraes avance; confira

Segundo Basília Rodrigues, ministros do STF afirmaram que podem “levantar o mercúrio” contra o Congresso.

Por Jonas Souza

07/08/2025 às 21:49 - Atualizado em 07/08/2025 às 21:54

Notícias do Brasil  – A crise entre Legislativo e Judiciário ganhou novos capítulos após uma informação de bastidor divulgada pela jornalista Basília Rodrigues, no X (antigo Twitter). Segundo ela, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmaram que podem “levantar o mercúrio” contra o Congresso caso avance um processo de impeachment contra integrantes da Corte.

PUBLICIDADE

Leia mais: Nikolas Ferreira pede afastamento de Alcolumbre após posicionamento sobre Moraes

De acordo com Basília, a expectativa interna é de que, mesmo se o pedido for aberto, não seja aprovado. No entanto, caso contrário, magistrados teriam indicado que poderiam dar andamento a julgamentos e investigações atualmente parados contra deputados e senadores na Justiça.

PUBLICIDADE

A divulgação dessa informação desencadeou forte reação política. Deputados como Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO) acusaram o STF de fazer uma “ameaça explícita” ao Congresso e classificaram a situação como um exemplo da necessidade de acabar com o foro privilegiado.

Nikolas afirmou que o episódio comprova a “tirania instalada” no país e alertou para o risco de um “uso político” do Judiciário. Já Gayer declarou que a postura dos ministros representa “chantagem” e um ataque direto ao processo democrático. Ambos defendem que a denúncia reforça o argumento de que parlamentares não devem ser julgados pelo STF, para evitar pressões e retaliações.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Roraima

PF prende homem por entrada irregular de migrantes em Roraima

Prisão aconteceu durante fiscalização de rotina no aeroporto de Boa Vista e revela esquema de falsificação e tráfico de pessoas.

há 5 minutos

Brasil

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 9 milhões no próximo sábado

Com prêmio acumulado, Mega-Sena pode pagar até R$ 9 milhões no próximo sorteio.

há 27 minutos

Polícia

Quatro pessoas são presas em flagrante por tráfico de drogas em Manaus

Polícia encontra cocaína, oxi, celulares e rádios durante cumprimento de mandado no bairro São Raimundo.

há 47 minutos

Brasil

Nikolas Ferreira pede afastamento de Alcolumbre após posicionamento sobre Moraes

Alcolumbre teria dito a líderes que “nem se tiver 81 assinaturas” pautará o processo.

há 1 hora

Manaus

Suframa garante que empregos serão mantidos após incêndio em fábricas da Zona Franca em Manaus

Superintendente da Suframa afirma que trabalhadores serão essenciais na reconstrução das fábricas após incêndio.

há 2 horas