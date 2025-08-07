Tweet de jornalista aponta suposta ameaça do STF a parlamentares caso impeachment de Moraes avance; confira

Notícias do Brasil – A crise entre Legislativo e Judiciário ganhou novos capítulos após uma informação de bastidor divulgada pela jornalista Basília Rodrigues, no X (antigo Twitter). Segundo ela, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmaram que podem “levantar o mercúrio” contra o Congresso caso avance um processo de impeachment contra integrantes da Corte.

De acordo com Basília, a expectativa interna é de que, mesmo se o pedido for aberto, não seja aprovado. No entanto, caso contrário, magistrados teriam indicado que poderiam dar andamento a julgamentos e investigações atualmente parados contra deputados e senadores na Justiça.

A divulgação dessa informação desencadeou forte reação política. Deputados como Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO) acusaram o STF de fazer uma “ameaça explícita” ao Congresso e classificaram a situação como um exemplo da necessidade de acabar com o foro privilegiado.

Nikolas afirmou que o episódio comprova a “tirania instalada” no país e alertou para o risco de um “uso político” do Judiciário. Já Gayer declarou que a postura dos ministros representa “chantagem” e um ataque direto ao processo democrático. Ambos defendem que a denúncia reforça o argumento de que parlamentares não devem ser julgados pelo STF, para evitar pressões e retaliações.