STF encerra segundo dia de julgamento de Bolsonaro; defesa nega envolvimento em tentativa de golpe

Notícias do Brasil – O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu nesta quarta-feira (3) o segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.

A sessão foi dedicada às sustentações orais das defesas de Bolsonaro e dos ex-ministros Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa o grupo de formar o “núcleo 1” da tentativa de golpe, imputando-lhes cinco crimes: tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Se condenados por todos os crimes, cada réu poderá pegar mais de 40 anos de prisão.

Durante a defesa, o advogado Celso Vilardi, que representa Bolsonaro, argumentou que não há provas suficientes para sustentar as acusações. Ele questionou a credibilidade da delação do tenente-coronel Mauro Cid, apontando inconsistências em seus depoimentos e alegando coação por parte da Polícia Federal. Vilardi também destacou a falta de acesso integral às provas do processo, o que, segundo ele, comprometeria o direito de defesa.

O julgamento será retomado na próxima terça-feira (9), com a apresentação dos votos dos ministros da 1ª Turma do STF. O cronograma prevê sessões também nos dias 10 e 12 de setembro, com a expectativa de que o julgamento seja concluído até o dia 12.