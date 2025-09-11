A notícia que atravessa o Brasil!

STF: Fux vota por absolver Bolsonaro e condenar Braga Netto e Mauro Cid  

Ministro diverge de Moraes e Dino, mas mantém condenações em parte dos acusados.

Por Fernanda Pereira

11/09/2025 às 06:42

Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF

Notícias do Brasil – O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira (10) pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e de cinco de seus aliados no processo que apura a chamada trama golpista. Ao mesmo tempo, defendeu a condenação do general Braga Netto e do ex-ajudante de ordens Mauro Cid por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Após 13 horas de leitura, Fux rejeitou as acusações da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro, que incluíam organização criminosa, golpe de Estado e deterioração de patrimônio público. Para o ministro, o ex-presidente apenas cogitou medidas de exceção, o que não configuraria crime.

O voto, no entanto, contrasta com os já proferidos por Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que defenderam a condenação de Bolsonaro e de outros sete réus. O placar parcial está em 2 a 1 pela condenação do ex-presidente, faltando ainda as manifestações de Cristiano Zanin e Cármen Lúcia, previstas para esta quinta-feira (11).

Em relação a Mauro Cid, Fux destacou trocas de mensagens e reuniões em que o militar teria atuado para viabilizar ações golpistas, além do repasse de recursos. Apesar de delator, o ex-ajudante deve ter redução de pena.

Sobre Braga Netto, vice na chapa de Bolsonaro em 2022, Fux acompanhou a maioria pela condenação. O general da reserva está preso desde dezembro por suspeita de obstruir investigações.

Já os ex-ministros Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, Alexandre Ramagem e o almirante Almir Garnier foram absolvidos. Para Fux, não houve provas suficientes de participação em atos executórios da trama.

O julgamento, que acontece na Primeira Turma do STF, segue nesta quinta-feira e pode ser decisivo para o futuro político de Bolsonaro e seus ex-auxiliares.

