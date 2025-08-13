STF mantém há 16 meses suspensão na divulgação de gastos com viagens de ministros

Notícias do Brasil – O Supremo Tribunal Federal (STF) está há 16 meses sem publicar dados detalhados sobre gastos com diárias e passagens aéreas de ministros, seguranças e servidores. Até meados de 2024, as informações eram atualizadas regularmente no portal da Corte, mas a divulgação foi interrompida.

Segundo levantamento com base no sistema Siga Brasil, os gastos subiram de R$ 5,61 milhões em 2024 para R$ 6,55 milhões até agosto de 2025, um aumento de 16,7%. A mudança no formato de lançamento dos dados também dificultou a transparência, já que agora são informados apenas valores totais, sem identificar os beneficiários.

A interrupção coincidiu com reportagens sobre viagens do ministro Dias Toffoli, nas quais um segurança recebeu R$ 99,6 mil em diárias para acompanhá-lo a Londres e Madri, além de outra viagem ao Reino Unido que incluiu a final da Champions League.

Em resposta a pedidos via Lei de Acesso à Informação, o diretor-geral do STF, Eduardo Toledo, afirmou que o portal passa por uma reformulação para “melhorar a transparência e a acessibilidade”, sem prazo para retomada das publicações. A Corte também mantém restrição sobre dados de deslocamentos de seguranças, alegando motivos de segurança institucional.

Organizações de controle social, como a Transparência Brasil, criticam a postura. Para a diretora Marina Atoji, a não divulgação contraria a Lei de Acesso e restringe informações de interesse público, especialmente sobre o uso de recursos pagos pelos contribuintes.