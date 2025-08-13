A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

STF mantém há 16 meses suspensão na divulgação de gastos com viagens de ministros

Corte alega “atualização” do portal de transparência, mas despesas com diárias e passagens já subiram quase 17% no período.

Por Fernanda Pereira

13/08/2025 às 07:57

Ver resumo

Foto: Felipe Sampaio/STF

Notícias do Brasil  – O Supremo Tribunal Federal (STF) está há 16 meses sem publicar dados detalhados sobre gastos com diárias e passagens aéreas de ministros, seguranças e servidores. Até meados de 2024, as informações eram atualizadas regularmente no portal da Corte, mas a divulgação foi interrompida.

PUBLICIDADE

Segundo levantamento com base no sistema Siga Brasil, os gastos subiram de R$ 5,61 milhões em 2024 para R$ 6,55 milhões até agosto de 2025, um aumento de 16,7%. A mudança no formato de lançamento dos dados também dificultou a transparência, já que agora são informados apenas valores totais, sem identificar os beneficiários.

Leia mais: STF cogita retaliação a bancos e empresas dos EUA em resposta à Lei Magnitsky

PUBLICIDADE

A interrupção coincidiu com reportagens sobre viagens do ministro Dias Toffoli, nas quais um segurança recebeu R$ 99,6 mil em diárias para acompanhá-lo a Londres e Madri, além de outra viagem ao Reino Unido que incluiu a final da Champions League.

Em resposta a pedidos via Lei de Acesso à Informação, o diretor-geral do STF, Eduardo Toledo, afirmou que o portal passa por uma reformulação para “melhorar a transparência e a acessibilidade”, sem prazo para retomada das publicações. A Corte também mantém restrição sobre dados de deslocamentos de seguranças, alegando motivos de segurança institucional.

Organizações de controle social, como a Transparência Brasil, criticam a postura. Para a diretora Marina Atoji, a não divulgação contraria a Lei de Acesso e restringe informações de interesse público, especialmente sobre o uso de recursos pagos pelos contribuintes.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Polícia

Motociclista de app é preso suspeito de estuprar passageira em Manaus

O homem desviou a rota para uma rua menos movimentada, onde cometeu o abuso.

há 17 minutos

Brasil

Ex-apresentadora da GloboNews é flagrada almoçando com ministro do governo Lula

Daniela Lima foi vista almoçando com Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação.

há 18 minutos

Mundo

Tarifas de Trump elevam preços e colocam empregos em risco, diz agência norte-americana

A NPR é uma das vítimas das políticas de Trump, diz governo federal.

há 28 minutos

Brasil

Barbárie: Homem arrasta esposa pelos cabelos em cena horripilante; Veja vídeo

Vídeo chocante mostra agressão no Bairro Jardim Canaã; polícia deteve o agressor na Praça da Bíblia.

há 34 minutos

Polícia

Criminoso aponta arma para atendente durante assalto a clínica veterinária em Manaus; veja vídeo

A câmera de segurança do estabelecimento registrou ação criminosa.

há 46 minutos