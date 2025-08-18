STF marca julgamento de Bolsonaro e outros sete réus com previsão de 27 horas

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do chamado núcleo 1 da trama golpista terão julgamento presencial na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir de 2 de setembro, com previsão de durar até 27 horas. O caso foi pautado pelo presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, após pedido do relator, Alexandre de Moraes.

PUBLICIDADE

Devido à complexidade do processo, foram agendadas seis sessões extraordinárias, além das regulares, permitindo que a Primeira Turma realize plenárias de manhã e à tarde para analisar a ação. A primeira sessão será aberta com a leitura do relatório pelo ministro Moraes, seguida das sustentações orais do procurador-geral da República e das defesas dos oito réus.

Leia mais: Michelle diz que Bolsonaro vai voltar à presidência da República

PUBLICIDADE

Os réus incluem, além de Bolsonaro, Walter Braga Netto, Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Após as sustentações, os ministros apresentarão seus votos, sem limite de tempo, com previsão de utilização das 27 horas distribuídas entre leitura do relatório, sustentações e deliberações.