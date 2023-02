STF permite apreensão de CNH e passaporte de ‘maus pagadores’

Redação AM POST*

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o cumprimento de medidas como a apreensão do passaporte ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para obrigar devedores a quitarem pendências. As penalidades estabelecidas incluem a proibição de participar de concursos.

A apreensão só pode ocorrer, caso “não avance sobre direitos fundamentais” e observe “os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. Dívidas alimentares também estão livres da apreensão de CNH e passaporte, bem como motoristas profissionais.

A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, Luiz Fux, para quem é preciso garantir a efetividade da decisão judicial e esse é o objetivo do Código de Processo Civil A divergência parcial partiu do ministro Edson Fachin, que manifestou “preocupação” com a possibilidade de “medidas atípicas”.

Resumo da decisão do STF sobre a CNH e o passaporte

O dispositivo autoriza o juiz a aplicar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias” para forçar o cumprimento de decisões judiciais;

Se houver abusos durante os processos, eles devem ser contestados, caso a caso às instâncias superiores;

No fim das tentativas, o inadimplente recebe uma notificação oficial para comparecer ao tribunal;

Qualquer dívida, independentemente de sua origem, pode ser cobrada judicialmente.

